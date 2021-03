Le Canton crache des millions comme jamais. Entre ce mercredi et le précédent, il a versé 52 millions de francs d’aides aux entreprises. Ce sont les «aides aux cas de rigueur» qui sont les plus conséquentes: en sept jours, 50 millions ont été débloqués pour les sociétés qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de 40% ou plus en 2020, ou qui ont subi plus de quarante jours de fermeture depuis le 1er novembre. Dans cette catégorie, 2337 demandes ont été reçues, 2220 ont été traitées, et 1483 ont fait l’objet d’une décision positive.