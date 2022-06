Législatives françaises : La Macronie est sonnée, la gauche confortée, l’extrême droite salue un «tsunami»

Pour la coalition présidentielle, le score est «très loin de ce que l’on espérait». Jean-Luc Mélenchon parle de «déroute pour Macron», tandis que Marine Le Pen savoure un score historique.

Le camp Macron arrive, certes, en tête, mais très loin de la majorité absolue et nombre de ses cadres – Richard Ferrand, Christophe Castaner – sont battus. La gauche réalise une forte percée et le RN un score historique. Selon les premières projections, la coalition Ensemble! du président obtiendrait entre 200 et 260 sièges, très loin de la majorité absolue de 289 députés (sur 577) à l’Assemblée nationale. L’alliance de gauche Nupes, menée par Jean-Luc Mélenchon, se situe entre 150 et 200 députés, et le parti d’extrême droite RN, de Marine Le Pen, obtient, lui, entre 60 et 100 députés, ce qui représente une percée considérable.