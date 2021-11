France : La «mafia des déchets», entre terre polluée et menaces de mort

Dans le sud de la France, le procédé de la «mafia des déchets» consistait à déverser de la terre parfois contaminée à l’insu de propriétaires. Et s’ils râlaient, ils étaient menacés.

Les dix-sept prévenus, dans ce dossier examiné jusqu’à vendredi à Draguignan (Var), encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende pour diverses infractions pénales et atteintes à l’environnement. L’affaire fait suite à un retentissant coup de filet de juin 2020, lors d’une opération baptisée «Terres brûlées».

Filières illégales

Les prévenus, dont sept entreprises, sont poursuivis pour abandon et gestion irrégulière de déchets en bande organisée, au titre du code de l’environnement. Mais aussi, sur le plan pénal, pour escroquerie en bande organisée, menaces de mort, de crime ou de délit, ou encore extorsions par violence, entre autres.

«On a des centaines de milliers de tonnes de déchets qui sont détournées dans des filières illégales», a témoigné Sylvain Dutoit, inspecteur de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Var, qui a lui-même constaté ces déversements de déchets.

Plomb, arsenic…

Au total, 18 sites, dans le Var et les Alpes-Maritimes, ont reçu des terres dites «inertes», mais mêlées de briques, de bitume ou de plastique, voire de mercure ou de plomb, et sont irrémédiablement pollués. Parmi eux, le château du Thouar, au Muy (Var), où les propriétaires avaient souhaité se faire livrer de la terre avant de planter des chênes truffiers. En guise de terre végétale, des dizaines de camions ont déversé des déchets de démolition contenant «de fortes teneurs en plomb et arsenic», a expliqué Sylvain Dutoit.