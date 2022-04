FlexFab et Ziller Bas ont sorti leur premier album

FlexFab et Ziller Bas : «La magie du studio opère aussi en live»

Le Neuchâtelois FlexFab et le Kényan Ziller Bas sont en tournée avec «Mugogo!», premier album généreux.

Après deux EP, «Mugogo! Part. 1» en 2020 et «Mugogo! Part. 2» en 2021, l’artiste électronique FlexFab et le rappeur Ziller Bas ont scellé leur formidable union artistique avec «Mugogo!» un disque de 22 morceaux. «Au départ, on désirait sortir un album standard, d’une dizaine de pistes. Sauf que l’on est tellement productif lorsque l’on se voit pour travailler qu’on s’est retrouvé avec tous ces titres, dont on a estimé qu’aucun n’était bon à jeter», explique FlexFab.