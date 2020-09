Elle a un sacré mauvais caractère, Mary Lennox (Dixie Egerickx). À la mort de ses parents, en 1947, cette enfant gâtée et solitaire quitte l’Inde pour aller vivre dans le manoir de son oncle (Colin Firth), isolé dans la campagne anglaise. Encore en deuil depuis le décès de sa femme, l’homme bourru lui adresse à peine la parole. Durant ses journées en solitaire, la jeune fille va rencontrer un chien joueur, un nouvel ami prénommé Dickon (Amir Wilson) et faire la connaissance deColin (Edan Hayhurst), son cousin handicapé qui pleure chaque nuit enfermé dans sa chambre. Ensemble, ils vont découvrir un jardin aux pouvoirs extraordinaires.

Colin (à gauche), Dickon et Mary trouvent une échappatoire dans un univers enchanteur.

Mis en scène par Marc Munden, «Le jardin secret» est une nouvelle adaptation du roman de Frances Hodgson Burnett, publié en 1911 (la précédente, avec Maggie Smith et Irène Jacob, date de 1993). Dans ce conte initiatique sur le deuil, la beauté du jardin fantastique (qui représente l’espoir et la résilience) contraste avec les couleurs ternes du monde réel; celui de la guerre (la partition de l’Inde) et du manque de cet amour que les parents n’ont pas su donner à leurs enfants.