Son Tél 143 Vaud a reçu plus de 32’000 appels et l’association a pu mener plus de 21’500 entretiens, soit une augmentation de 9,8%. Au niveau national, ce sont près de 200’000 entretiens qui ont été menés, explique mercredi dans un communiqué La Main Tendue Vaud.

Les soucis liés au quotidien et la souffrance psychique ont été les deux thèmes les plus souvent évoqués, avec respectivement 15,2% et 13,7% des entretiens. La violence domestique n’a pas provoqué plus d’appels au 143, mais d’autres structures y répondent aussi.