Chicago : La maire ne veut que des journalistes issus de minorités pour l’interviewer

Lori Lightfoot est maire de Chicago depuis deux ans. Pour marquer le coup, elle a voulu que les journalistes qui puissent l’interviewer soient issus des minorités. Réactions indignées…

La maire démocrate de Chicago Lori Lightfoot a volontairement sélectionné des journalistes issus de minorités pour l’interviewer en tête-à-tête, à l’occasion du deuxième anniversaire de son élection, une décision qui fait polémique et qu’elle justifie par le manque de diversité parmi les reporters qui couvrent la mairie.

Dans une lettre envoyée aux journalistes de la presse locale et relayée par plusieurs médias américains, l’ancienne avocate de 58 ans a expliqué vouloir ainsi «rompre avec le statu quo». «Depuis le premier jour de ma campagne, en 2018, j’ai été frappée par la proportion ultradominante de personnes blanches et d’hommes au sein des médias de Chicago, des responsables éditoriaux, des journalistes politiques et de ceux qui couvrent la mairie en particulier», a écrit l’édile.