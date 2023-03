La mairie de Paris demande au Moulin Rouge de ne plus utiliser de serpents

La mairie de Paris a demandé au Moulin Rouge, célèbre salle de cabaret parisienne, de ne plus utiliser de serpents dans un de ses spectacles, où plusieurs spécimens d’espèces protégées sont plongés dans un bassin. Les autorités avaient été interpellées par des associations de protection des animaux.

Dans le spectacle quotidien du cabaret, une danseuse plonge dans un bassin transparent et manipule de grands pythons, qui tentent de maintenir leurs têtes hors de l’eau. Or, ces deux reptiles sont terrestres et «même s’ils sont de bons nageurs, cette mise en scène ne prend pas en compte le comportement naturel de ces espèces qui restent des animaux sauvages, mêmes captifs», écrivent dans une lettre les adjoints à la maire.