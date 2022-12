Genève : La Mairie se déchire déjà sur la refonte du Musée d’art et d’histoire

Décidément, il semble écrit que la rénovation et l’extension du Musée d’art et d’histoire ne seront jamais un long fleuve tranquille. Jeudi, le Conseil administratif de la Ville de Genève (plus exactement trois de ses membres: Marie Barbey-Chappuis, Sami Kanaan et Frédérique Perler) annonçait en grande pompe le renouveau du projet, qui avait péri dans les urnes en 2016, les Genevois ne voulant pas des idées de l’architecte français Jean Nouvel. Cette fois, l’exécutif avait consulté largement en amont, ce qui devait limiter les risques de fronde. Las, quelques heures auront suffi pour que l’unité de façade vole en éclat. Ce vendredi matin, leur collègue Vert Alfonso Gomez rompait la collégialité et annonçait son désaccord sur le site de la «Tribune de Genève».