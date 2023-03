Etats-Unis: La Maison-Blanche fustige une loi interdisant les «drag shows»

États-Unis : La Maison-Blanche fustige une loi interdisant les «drag shows»

«Ce genre de décisions ridicules ne sont pas seulement inutiles, elles sont dangereuses», en particulier «à un moment où les Américains LGBT+ font face à un risque plus élevé de violence, à des problèmes de santé mentale», a dénoncé Karine Jean-Pierre, porte-parole du président Joe Biden.

Le Tennessee est le premier Etat américain à légiférer contre les représentations de drag queens au nom, selon les autorités locales, de la protection des enfants face à des spectacles jugés trop sexualisés. Il pourrait être rejoint par d’autres. Texas, Kansas ou encore Arizona: dans plus d’une dizaine d’Etats, des élus ont proposé des textes similaires.

«Guerres culturelles»

Les spectacles de drag queens sont l’un des plus récents champs de bataille de ce que l’on appelle aux Etats-Unis les «guerres culturelles». Il s’agit de débats alimentés par des élus conservateurs et par la droite religieuse, tournant essentiellement autour du genre, de la sexualité et de l’identité.