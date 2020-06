États-Unis

La Maison-Blanche l’assure: Trump lit les notes qu’il reçoit

La présidence tente de se sortir du pétrin depuis les révélations sur des primes payées par Moscou pour abattre des soldats américains.

Selon le « New York Times », le renseignement américain a acquis la conviction que Moscou a distribué des primes à des insurgés pour tuer des soldats américains en Afghanistan. Or ces éléments figuraient dans une note écrite transmise au président fin février, selon le quotidien.

Pas de consensus

Les dirigeants démocrates du Congrès ont eux demandé à la directrice de la CIA, Gina Haspel et au directeur du renseignement américain (DNI), John Ratcliffe qu’ils informent au plus vite tous les membres de la Chambre et du Sénat sur ce dossier. «Nous devons savoir si le président Trump a été informé et si oui, quand», a estimé Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate du Sénat. Avec Donald Trump, «tous les chemins mènent à Poutine», a de son côté lancé la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.