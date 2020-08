Le Congrès aura toujours accès à des rapports écrits classifiés, mais les législateurs ne pourront plus interroger les fonctionnaires du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) sur ce qu’ils apprennent.

Outils de contrainte

Les démocrates du Congrès ont réagi avec fureur, qualifiant cette décision de «honteuse» et accusant Donald Trump de vouloir dissimuler une ingérence russe dans les élections de novembre.

Adam Schiff et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont demandé aux services de renseignements de reprendre leurs briefings. «S’ils ne sont pas disposés à le faire, nous examinerons toute la panoplie d’outils dont la Chambre dispose pour contraindre à la diligence», ont-ils affirmé dans un communiqué.

Proche de Trump

Le DNI John Ratcliffe, qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences de renseignements, a détaillé les raisons de cette décision dans une lettre, datée du 28 août, adressée aux responsables parlementaires des deux grands partis et révélée samedi par la presse américaine.