Pour désengorger les ports : La Maison-Blanche pousse au travail de nuit et les week-ends

Le syndicat américain des dockers et de grandes entreprises se sont engagées à étendre leurs horaires de travail face à l'embouteillage des ports californiens.

Le port de Los Angeles et le syndicat américain des dockers ont accepté de travailler encore plus la nuit et les week-ends pour réduire les files d’attente qui freinent la livraison de nombreux produits, ont indiqué mercredi des représentants de la Maison-Blanche. Plusieurs autres compagnies, dont Walmart, FedEx et UPS, se sont aussi engagées à œuvrer plus la nuit pour accélérer l’acheminement de leurs conteneurs hors des ports. Le président américain Joe Biden doit discuter de ces nouvelles initiatives avec des responsables de ces organisations lors d’une table ronde virtuelle.