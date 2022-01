Dubaï : La maison de Jessica Thivenin serait hantée

La starlette de téléréalité est désemparée. Son fils semble voir régulièrement un «monsieur» dans leur villa.

Depuis quelques jours, le quotidien de Jessica Thivenin et de sa petite famille ressemble à un film d’épouvante. Son fils, Maylone, 2 ans et demi, qu’elle a eu avec son mari Thibault Garcia, semble terrifié par un «monsieur» qu’il est le seul à voir, dans leur villa à Dubaï. Dans une vidéo sur Snapchat, la starlette de téléréalité a expliqué que son petit refusait d’entrer dans sa chambre au moment du coucher. Et cela même si elle tente de le rassurer en lui disant que «ce monsieur va aussi faire dodo et qu’il est très gentil». Face à cette étrange situation, la Française de 32 ans, qui souffre déjà de crises d’angoisse, essaie malgré tout de rester sereine. «À chaque fois, il me dit: «Maman, le monsieur il est là.» Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas quand ils sont petits apparemment, dit l’influenceuse. Ça ne me fait pas peur. Je le rassure. Mais c’est quand même spécial.»