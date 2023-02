États-Unis : La maison de l’ex-vice-président américain a été fouillée par le FBI

L’ultraconservateur, qui caresse l’idée de se présenter à la présidentielle de 2024, «n’était pas au courant de leur existence» mais avait ordonné par précaution une fouille dans ses affaires, d’après son avocat Me Greg Jacob. Cette nouvelle fouille a été organisée vendredi, en coordination entre le FBI et les avocats de Mike Pence, d’après le «Washington Post».

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l’espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.