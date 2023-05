La maison de Rodrygo cambriolée après le sacre en Coupe

La maison du footballeur brésilien du Real Madrid Rodrygo a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi, dans une localité proche de la capitale espagnole, ont déclaré des sources policières à l'AFP. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé «une porte forcée et plusieurs chambres sens dessus dessous», mais on ignore pour l'instant le contenu et la valeur du butin.