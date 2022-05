POUR 70 MILLIONS: La maison de ville de Gianni Versace est à vendre

Être propriétaire d’une maison de ville, autrement dit une maison de rangée, dans une ville comme New York est déjà un luxe en soi. Mais quand celle-ci est l’ancienne demeure de l’un des plus grands créateurs au monde, à savoir Gianni Versace, c’est encore mieux. Sa maison est actuellement en vente .

Gianni Versace est considéré comme l’un des plus grands créateurs de mode de tous les temps. On le voit ici accompagné de sa sœur, Donatella, à l’occasion du lancement du parfum Versace Blonde, en 1996.

Après avoir fait l’acquisition de la propriété en 1995 pour la somme de 7,5 millions de dollars, Gianni Versace l’a entièrement fait réaménager à son goût. Pour la décoration intérieure des six étages, il s’est inspiré du baroque italien, un style particulièrement prisé entre le 16ème et le 18ème siècle, caractérisé par des tissus en brocart, des dorures et du mobilier en bois massif.