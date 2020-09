Los Angeles : La maison du Prince de Bel-Air dispo sur Airbnb

Une partie de la villa que l’on voyait dans la série avec Will Smith sera proposée à la location au mois d’octobre.

De chanceux habitants de Los Angeles pourront bientôt se glisser dans la peau du Prince de Bel-Air. Grâce à Will Smith, DJ Jazzy Jeff et Airbnb, il sera possible de passer une nuit dans la maison qui servait de décor extérieur à la série des années 1990 et que l’on voyait dans le générique. La villa est en effet proposée sur la plateforme américaine de location.