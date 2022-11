Cameroun: la maison familiale de Breel Embolo visée? Entre info et intox

Cameroun : La maison familiale de Breel Embolo visée après le match? Entre info et intox

Des informations contradictoires circulent sur des attaques qui auraient ciblé les proches de Breel Embolo au Cameroun. Des fans locaux reprochent à l’attaquant de la Nati d’avoir marqué le seul but du match contre son pays natal.

Breel Embolo lors du match entre la Suisse et le Cameroun, le 24 novembre 2022. AFP

L’information d’une émeute qui aurait éclaté devant la maison familiale de Breel Embolo jeudi, après le match de la Suisse contre le Cameroun était-elle une info ou une intox? D’abord relatée par senenews, reprise par des journaux romands, dont nous, l’info a été démentie par le média sénégalais quelques heures plus tard.

Par ailleurs, une video, montrant des personnes en train de manifester violemment devant «la maison de la grand-mère de Breel Embolo», circulant en nombre sur les réseaux sociaux, a brouillé les pistes.

Selon nos informations, cette vidéo virale, considérée comme une attaque de la maison familiale d'Embolo aurait plutôt pour cadre des locaux de la société de production, de transport et de distribution d'électricité, Eneo Cameroon. Nous avons d'ailleurs tenté de joindre l'entreprise, en vain. «Le chargé de communication est en séance», nous-a-t-on indiqué.

Joint par «20 minutes», le journaliste camerounais Emmanuel Gustave Samnick, directeur de publication d’un quotidien local indique que la police a pris les devants en prenant des mesures de sécurité pour protéger les biens des proches d’Embolo ainsi que les intérêts suisses sur place après le match de jeudi.

Ambassade de Suisse sécurisée

«Les deux domiciles connus de la famille Embolo à Yaoundé et le siège de la Fédération camerounaise de football ont été mis sous protection. La sécurité des locaux de l'ambassade de Suisse au Cameroun a également été renforcée», a indiqué le journaliste, après avoir échangé avec des sources sécuritaires locales.

Foule en colère à cause d’une coupure d’électricité

Et qu’en est-il d’une vidéo montrant des personnes en train de manifester violemment devant «la maison de la grand-mère de Breel Embolo»?

Selon nos informations, cette vidéo virale qui circule sur le Net, où on voit une foule en colère en train de jeter des pierres et qui a été considérée comme une attaque de la maison familiale d’Embolo aurait plutôt pour cadre des locaux de la société de production, de transport et de distribution d’électricité, Eneo Cameroon. Nous avons d’ailleurs tenté de joindre l’entreprise, en vain. «Le chargé de communication est en séance», nous a-t-on indiqué. «Les images vidéo qui circulent sont celles d'une agence Eneo dans la ville de Bertoua à cause de coupures d’électricité survenues durant le match», ont précisé deux sources locales.