18 millions de dollars: La «maison invisible»: aussi spectaculaire à l’intérieur qu’à l’extérieur

Inspirée d’un film de science-fiction

Inspirée du film «2001, l'Odyssée de l'espace» de 1968, la maison offre une surface habitable de 510 m². Sa structure en forme de boîte recouverte d’une surface en verre miroir reflète le paysage désertique environnant. Les parois réfléchissantes sont constituées d’un matériau spécial assurant le maintien de la température intérieure à un niveau agréable et ce, malgré les variations de température parfois extrêmes dans la région. Un système d’énergie solaire la rend plus durable.

Trois des quatre façades s’ouvrent sur l’extérieur, ce qui accentue le lien avec la nature. Si l'extérieur n’est pas votre tasse de thé, il est possible de rester à l'intérieur, où vous pourrez profiter d’une piscine de 30 mètres de long et d’un mur de 20 m², parfait pour la projection de films!

27 hectares de terrain

Située sur un terrain de 27 hectares, la propriété offre un sentiment d’isolement et donne sur de vastes espaces favorables à l’épanouissement. Elle a déjà servi de décor à diverses émissions de télévision et films. Dernièrement, on a pu l’apercevoir dans «Ces incroyables locations de vacances» et dans «L’Empire du bling: New York» sur Netflix. Cet extraordinaire bien est également proposé à la location sur Airbnb pour la modique somme de 2500 dollars par nuitée.