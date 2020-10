La maison la plus étroite d’Angleterre fait moins de 2 mètres de large

On y trouve également une salle à manger et une grande baie vitrée, …

Les 96 m² sont répartis sur cinq étages. Au rez-de-chaussée, on trouve l’entrée et au premier sous-sol, la cuisine.

Beaucoup d’espace, malgré sa largeur d’1,82 mètre

Au premier étage, on trouve deux pièces pouvant servir de chambres à coucher ou de salons – ainsi que l’accès à la terrasse. Au deuxième étage, il y a un petit dressing et une salle de bain, au troisième étage, on a une autre pièce pouvant être utilisée comme salon ou de chambre à coucher. La chambre à l’étage supérieur dispose d’un lit encastré et offre une vue sur la ville.