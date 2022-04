Réseaux sociaux : La maison mère de TikTok aurait pillé la concurrence

ByteDance a volé des contenus d’Instagram et de Snapchat pour son app Flipagram, selon d’anciens employés.

Citant d’anciens employés du groupe chinois ByteDance, le site BuzzFeed News épingle la maison mère de TikTok. En 2017, l’entreprise qui avait racheté Flipagram – sorte de précurseur de son app à succès qui permettait de créer et de partager de courtes vidéos – a récupéré sans autorisation du contenu d’Instagram et de Snapchat, entre autres réseaux sociaux. Ce matériel vidéo a servi à enrichir sa plateforme en créant de faux comptes avec des noms et des photos de profil tirés de la concurrence.

D’après les anciens collaborateurs, «des centaines de milliers de comptes» ont été affectés et les contenus pillés auraient servi à former l’algorithme aujourd’hui utilisé sur TikTok et Douyin, version chinoise de l’app, qui a récemment augmenté la durée maximale de ses vidéos à dix minutes. La firme visait à déterminer quel était le contenu le plus attrayant pour le public américain.