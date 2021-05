Habitat intelligent - La maison qui pense pour vous

Je l’admets volontiers, je suis un mordu de technologie. Dès qu’un appareil peut être contrôlé par une application, mes doigts frémissent. C’est pourquoi j’ai récemment installé chez moi une prise myStrom et une ampoule Smart me. «Ma maison intelligente, simple, facile et tout via Wi-Fi», ai-je pensé. Jusqu’à ce que je réalise que ma maison n’est pas si intelligente que cela. Quelle plaie de devoir utiliser deux applications différentes et de ne pouvoir contrôler la lumière que par le biais de mon téléphone portable! Cette expérience m’a donné envie de savoir à quoi ressemble une vraie maison intelligente.