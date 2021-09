La Rosa Parks antivax : La maîtresse arbore un blackface à l’école pour protester contre le vaccin

Une professeur d’école primaire américaine a été suspendue pour avoir arboré un blackface en signe de contestation à la vaccination au Covid-19. Elle voulait «rendre hommage» à Rosa Parks.

Lauren Pefferle, assistante d’éducation à l’école Mabel Rush de Newberg, près de Portland, dit avoir utilisé de la teinture d’iode pour s’assombrir le visage et ressembler à Rosa Parks, selon le journal Newberg Graphic. Rosa Parks était devenue célèbre dans les années 1950 pour son refus de céder sa place à un passager blanc dans un autobus, à un moment où la lutte contre la ségrégation raciale divisait le pays.

Vaccination obligatoire

L’Oregon fait partie des Etats américains, de plus en plus nombreux, qui exigent du personnel éducatif qu’il soit vacciné contre le Covid-19, alors que le nombre de cas continue d’augmenter, sous l’effet notamment du très contagieux variant Delta. Bien que les scientifiques insistent sur l’efficacité du vaccin contre les formes graves du Covid-19, une minorité d’Américains souvent très remontée estime que l’obligation vaccinale et les autres restrictions sanitaires sont une atteinte intolérable à leurs libertés individuelles.