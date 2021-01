Suisse/Tunisie : La majorité des avoirs du clan Ben Ali resteront bloqués

Les fonds de l’ancien président tunisien déchu et de ses proches ne pourront pas être retirés en Suisse, après la levée du blocage administratif lundi.

Une grande partie de ces avoirs sont bloqués à double titre: d’une part par l’ordonnance du Conseil fédéral ("premier niveau"), et d’autre part par les mesures de blocage ordonnées par les autorités d’entraide judiciaire ("second niveau").

«Procédures d’entraide»

«Libération de certains fonds»

Sur la liste des neufs noms figurent notamment les noms de l’ancien président tunisien et de sa seconde épouse, Leïla Trabelsi, et son frère Belhassen Trabelsi. Sont également présents Cyrine Ben Ali, fille du premier mariage de Ben Ali, et Sakher El Materi, premier époux de Nesrine Ben Ali, fille du président déchu et Leïla Trabelsi.