Fribourg: Les militants de «Block Friday» largement acquittés en appel

Hasard du calendrier, quelques jours seulement après Black Friday, les militants climatiques qui avaient protesté contre cette journée en 2019, en bloquant l’entrée principale du centre commercial Fribourg Centre, ont partiellement gagné leur pari au Tribunal cantonal fribourgeois. Pour avoir organisé un sit-in avec pancartes et déguisements, parfois enchaînés à des caddies, ils étaient 27 à avoir été condamnés l’an dernier en première instance. Le juge avait considéré illégale leur participation à une manifestation non autorisée, et les avait déclaré coupables notamment de contrainte, de trouble à la tranquillité publique, et d’un usage non conforme du domaine public. Ils avaient écopé de jours-amende avec sursis.