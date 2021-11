USA  – La majorité des salariés devront être vaccinés d’ici au 4 janvier 

États-Unis : La majorité des salariés devront être vaccinés d’ici au 4 janvier

L'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 concernera les employés d'entreprises de plus de 100 salariés, le monde médical et les sous-traitants d'agences fédérales.

Joe Biden aurait «préféré éviter cette obligation, (mais) trop de personnes restent non vaccinées pour que nous puissions sortir définitivement» de cette pandémie.

Des dizaines de millions de salariés américains devront être vaccinés contre le Covid-19 d’ici au 4 janvier, sous peine de devoir se soumettre à des tests très réguliers, a annoncé jeudi l’administration du président Joe Biden. Cette obligation vaccinale, qui concerne les employés des entreprises de plus de 100 personnes, les travailleurs du monde médical et les salariés des sous-traitants d’agences fédérales, est l’une des mesures les plus radicales prises par le gouvernement américain pour tenter d’endiguer l’épidémie qui mine la reprise économique.