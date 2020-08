Familles La majorité des Vaudois de plus de 25 ans vit en couple

La majorité des Vaudois de plus de 25 ans vit en couple. Plus de la moitié des partenaires se sont rencontrés grâce à des amis ou sur leur lieu de travail ou de formation. Dans plus de six familles sur dix, les tâches domestiques et les soins aux enfants sont principalement assumés par les mères, selon l’Enquête sur les familles et les générations.