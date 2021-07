Écologie - La majorité des Vaudois ont renoncé au glyphosate

Romanel, 16 avril 2019, la commune a investi dans une nouvelle machine à vapeur sèche, utilisée pour le désherbage, en remplacement du glyphosate ©Florian Cella VQH

Les Vaudois ont pour la majorité renoncé à l’usage de glyphosate pour l’entretien d’espaces extérieurs. C’est ce que constate le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) du canton de Vaud dans une enquête sur les usages d’herbicides.

Quelque 14 % des particuliers entretenant des espaces verts qui nécessitent un désherbage indiquent faire usage de ce produit. Dans la plupart des cas, ils affirment l’utiliser moins de deux fois par an. Cette proportion est presque similaire pour les services étatiques et paraétatiques interrogés (18 %). En ce qui concerne les communes, c’est un peu moins de la moitié (42 %) qui déclare employer des herbicides à base de glyphosate, à raison d’environ trois litres par année et par commune.

Malgré ces résultats, le Canton précise qu’il reste des efforts importants à faire en matière de sensibilisation. En effet, certaines restrictions d’usage en vigueur depuis de nombreuses années ne sont pas toujours respectées que ce soit par méconnaissance ou par négligence.

Alternatives aux herbicides privilégiées

Le DES constate également que des méthodes alternatives (désherbage manuel, mécanique, thermique, mesures préventives) sont fréquemment utilisées. Parmi les sondés, 33% des communes et 63% des services étatiques et entités paraétatiques ont d’ailleurs déclaré avoir complètement renoncé à l’emploi de tout produit désherbant. Les raisons avancées par les acteurs interrogés sont en général la protection de l’environnement et la santé des collaborateurs. Cette décision peut cependant engendrer des surcoûts (main-d’œuvre, investissement de machines) et une pénibilité accrue au travail.

Une sortie du glyphosate prévue pour 2022 Cette étude a été menée dans le cadre du plan d’action glyphosate cantonal lancé en 2019. Une enquête téléphonique et en ligne a permis de déterminer les habitudes des particuliers sur l’emploi de ce type de produits dans le cadre privé. Le plan glyphosate, qui répondait à une motion déposée au Grand Conseil, prévoit en outre la mise en œuvre d’un programme de sortie du glyphosate dès 2022 pour tous les domaines de l’État exploités pour l’agriculture, la viticulture et l’arboriculture ainsi que des actions de sensibilisation, un soutien accru à la formation des professionnels et un renforcement des contrôles.