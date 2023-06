La majorité des victimes de noyades sont des hommes

Avec le beau temps, les lacs et rivières attirent les nageurs.

Avec l’arrivée du beau temps, les points d’eau sont prisés lors des sorties. Mais un constat s’impose: les accidents de baignade augmentent. En témoignent le décès la semaine dernière d’un adolescent de 15 ans au Domaine des Îles de Sion (VS) et la disparition d’un jeune de 14 ans dans le lac de Constance. Interrogée par la « NZZ » (article en allemand), la Société Suisse de Sauvetage (SSS) constate une hausse des noyades. Alors que la moyenne se situait autour de 45 noyades chaque année, les estimations pour 2022 se montent à 60 personnes noyées.

Elle note aussi qu’une grande partie des victimes se noient en eaux libres [ndlr: les lacs et rivières]. D’après la SSS, près de 80% des victimes sont des hommes et les 15-29 ans sont le principal groupe à risque. «Le pourcentage élevé d’hommes pourrait être dû à une plus grande propension à prendre des risques – précisément dans le groupe d’âge concerné», avance comme hypothèse Christoph Merki, porte-parole de la SSS. «Combinée à une mauvaise ou à une absence d’évaluation des risques, cette situation peut rapidement devenir dangereuse», ajoute-t-il.