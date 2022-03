Philippines : La majorité sexuelle passe de 12 à 16 ans

Désormais dans l’archipel, les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans seront illégales et passibles d’une peine de 40 ans de prison.

Les Philippines ont porté l’âge du consentement sexuel à 16 ans après avoir modifié une loi datant de près d’un siècle. Cette décision contribuera, selon les militants des droits de l’enfant, à protéger les jeunes contre les viols et les abus. En vertu de la loi amendée et signée par le président Rodrigo Duterte vendredi et rendue publique lundi, les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans seront illégales et passibles d’une peine maximale de 40 ans de prison.