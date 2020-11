Pologne : La «majorité silencieuse» reste opposée à l’avortement

En Pologne, où la législation sur l’avortement est l’une des plus strictes d’Europe, la jeune génération se mobilise mais la «majorité silencieuse» est pour le statu quo.

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en Pologne pour des manifestations de plus en plus politiques mais le pays, traditionnellement très catholique, est loin de devenir pro-choix.

Des sondages montrent que les Polonais se sont faits à la législation sur l’avortement, l’une des plus strictes en Europe, adoptée juste après la chute du communisme dans le cadre d’un compromis entre l’État et l’Église.

«Nous assistons à une mobilisation surprenante de la jeune génération en particulier. Et dans ce groupe, le soutien à une loi plus libérale augmente – mais ce n’est pas la majorité», a déclaré à l’AFP Adam Szostkiewicz, commentateur politique et religieux.

«Pas de révolution sexuelle»

«Nous sommes plutôt fortement religieux, non? Et assez conservateurs, attachés à une vision conservatrice de la famille, et des rôles de la femme et de l’homme», a déclaré à l’AFP la sociologue Katarzyna Zielinska.