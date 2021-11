Football - La malbouffe, c’est fini à Tottenham

Si Antonio Conte a été engagé par Tottenham le 2 novembre dernier, c’est avant tout pour secouer le cocotier de Spurs encore en vacances. Réputé pour sa passion débordante, parfois volcanique, le manager de 52 ans a eu l’occasion de constater l’étendue du malaise qui règne au nord de Londres avant la trêve dédiée aux équipes nationales. Car pour ses deux premiers matches à la tête de sa nouvelle formation, l’entraîneur italien a arraché un succès poussif en Conference League (3-2 contre Vitesse Arnhem) et un nul en championnat (0-0 face à Everton).

Malgré l’invincibilité, ces rencontres n’ont guère convaincu l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Italie. Notamment sur le plan physique. Selon The Athletic, le technicien transalpin aurait signalé à ses joueurs que « c'était la dernière fois qu'il voulait les voir en surpoids, que leur niveau actuel était inacceptable et que la mentalité de l'équipe devait changer » .

Pour arriver à ses fins, le natif de Lecce a mis en place des méthodes drastiques, à commencer par une révolution totale de la nutrition. Les plats lourds ou autres sandwiches après les entraînements sont désormais bannis de la cantine des Spurs. Tout comme le ketchup et la mayonnaise, alors que la consommation de jus de fruits et la cuisson à l’huile ou au beurre ont été réduites.

Invités à manger plus de fruits, Harry Kane et ses coéquipiers ont aussi vu leur charge de travail être considérablement alourdie afin de retrouver un physique plus en adéquation avec leur statut. Suffisant pour permettre à Tottenham, seulement 9e de Premier League, de retrouver les places européennes?