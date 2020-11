Lang a perdu beaucoup de terrain

Derrière eux, Michael Lang a longtemps joué les doublures de Lichtsteiner, l'inamovible capitaine d'alors. Sauf que le St-Gallois de 29 ans et ses 31 sélections – tout de même – se sont un peu perdu en route, quand ils ont quitté le FC Bâle pour l'Allemagne. Cette saison, il n'a joué que 8 minutes en Champions League et une mi-temps en Coupe, lors de larges victoires des «Poulains» 6-0 contre Donetsk et 8-0 face à Oberneuland. Il ne compte que 28 matches de Bundesliga en presque deux ans et demi et son rappel de dimanche soir est sans doute une de ses dernières chances en rouge et blanc.