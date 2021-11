Football – La malediction se poursuit pour la Suisse, Gavranovic est touche

Cela tourne à la malédiction, au sort jeté, au mauvais œil. Seferovic et Xhaka blessés, absent s du choc contre l’Italie , vendredi soir , à Rome, on le savait déjà avant le rassemblement de Lugano. Mais depuis… Depuis, la liste s’est allongé e jusqu’à la nausée: Embolo, dans la forme de sa vie, et Elvedi ont été blessé s le week-end passé, juste avant de rejoindre la Suisse. Idem pour Fassnacht. Yakin pensait avoir mangé son pain noir? Pas du tout.

Des examens et des soins

Des examens ont été effectués. Ils n’ont relevé aucune fracture ou souci ligamentaire. Mais la douleur est là et il ne peut pas courir normalement. Des soins sont bien sûr au programme pour le buteur. Il est incertain pour l’heure. Murat Yakin n’a pas envisagé pour l’instant d’appeler qui que ce soit en renfort offensif, comme certains l’ont laissé entendre. Cela pourrait être le cas s ’ il y avait nécessité (forfait de Gavranovic) et les regards se tourneraient alors, peut-être , vers Michael Frey, qui cartonne en Belgique (Royal A nvers ). Mais on n’en est pas encore là , c e mardi après-midi .