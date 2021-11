Football – La malediction se poursuit pour la Suisse, Gavranovic incertain

Cela tourne à la malédiction, au sort jeté, au mauvais œil. Seferovic et Xhaka blessés, absent s du choc contre l’Italie , vendredi soir , à Rome, on le savait déjà avant le rassemblement de Lugano. Mais depuis… Depuis, la liste s’est allongé e jusqu’à la nausée: Embolo, dans la forme de sa vie, et Elvedi ont été blessé s le week-end passé, juste avant de rejoindre la Suisse. Idem pour Fassnacht. Yakin pensait avoir mangé son pain noir? Pas du tout.