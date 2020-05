Actualisé 02.05.2020 à 11:58

Hockey sur glace

La maman d'une star de NHL veut plus de vin

Confinée, la mère de Kirk Muller a été entendue: des caves du monde entier ont répondu à son appel.

de Sport-Center

Le message d'Annette Muller a été reçu cinq sur cinq. Twitter (Kelly Muller

Partagé 260'000 fois, le cliché avait créé le buzz sur les réseaux sociaux et avait même été diffusé à la télévision par NBC. On y voit une dame âgée, terrée chez elle, une bouteille vide dans une main, brandir une demande explicite sur une pancarte tenue par l'autre main. Son message: «J'ai besoin de plus de vin».

La dame en question se prénomme Annette, vit à Kingston en Ontario, a 82 ans et a six enfants. Dont Kirk Muller (54 ans), l'ancien capitaine du Canadien de Montréal devenu entraîneur associé du club de NHL de la métropole québécoise.

Un message humoristique

Lors d'une conférence téléphonique organisée par le Tricolore pour permettre aux médias québécois d'alimenter leurs colonnes et leurs ondes, le vainqueur de la Coupe Stanley de 1993 a raconté l'histoire de cette photo. «Ce qui s'est passé est très anodin. Comme vous le savez, tout le monde respecte les règles de distanciation sociale, et tout le reste. Ma mère demeure à Kingston comme plusieurs de mes frères et soeurs, mais nous ne pouvons pas aller la voir.» Le message se voulait humoristique et était destiné à l'une des soeurs de Kirk, Kelly, venue saluer sa maman.

«Ma soeur a pris une photo et l'a publiée sur les réseaux sociaux, et cela a fait boule de neige», a repris Kirk Muller. A un point presque insoupçonnable: «Nous avons reçu des courriels de vignobles d'Espagne, des États-Unis et du Canada. Ma soeur a donné son adresse, pas celle de ma mère, et c'est elle qui reçoit tout le vin.»