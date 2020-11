Unions : «La manière la plus rapide de se marier, c’est d’aller à Gibraltar»

En pleine pandémie, l’enclave britannique située à l’extrême sud de l’Espagne est devenue une véritable terre d’accueil pour ceux qui désespèrent de se dire «oui» au plus vite.

Administrations fermées, attente interminable pour trouver un créneau disponible: après avoir tenté en vain de se marier à Dublin, où ils vivent, ce photographe brésilien de 40 ans et sa compagne ont mis les voiles.

Un vol low-cost vers Malaga et un bus, voici le couple à Gibraltar où ils ont scellé mardi leur union devant un portrait de la reine d’Angleterre.

Frontière jamais fermée

«La manière la plus rapide de se marier à présent, c’est d’aller à Gibraltar», explique Bruno Miani, incapable de retenir ses larmes au moment où lui et Natalia Senna Alves de Lima sont devenus mari et femme.