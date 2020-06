La manif dégénère à Metz, le procureur blessé

Le maire de Metz réagit



Informé du jet de pierre dont a été victime le procureur de la République de Metz, Dominique Gros a publié ce communiqué: «Votre personne et le symbole qu'elle représente dans notre République me font considérer cette agression comme grave. Au nom de la Ville de Metz et en mon nom propre, je vous prie de croire à ma parfaite solidarité et à mes vœux de prompt rétablissement.»