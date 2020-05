Environnement

La manif' en ligne pour le climat réunit 2000 Suisses

Greenpeace a organisé un rassemblement virtuel pour demander aux autorités de reconstruire l'économie post-pandémie sur de meilleures bases.

Plus de 2000 personnes ont pris part à une manifestation en ligne organisée par Greenpeace Suisse. Elles demandent «une sortie de crise solidaire et durable» dans la cadre de la pandémie de coronavirus.

A la veille de la session extraordinaire du Parlement, «ce succès souligne l'importance de ne pas perdre de vue les questions environnementales et sociales dans la mise en oeuvre de la relance économique après la crise du coronavirus», relève Greenpeace dans un communiqué publié dimanche.

Cette gigantesque vidéoconférence a permis aux manifestants de se rassembler, de se voir et de s'exprimer sans enfreindre les règles de distanciation sociale, poursuit l'organisation de protection du climat. A la fois «festif et militant», ce rassemblement a été ponctué par des interventions d'experts, des performances artistiques et des activités collectives.