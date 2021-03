Altdorf (uri) : La manif géante contre les mesures anti-Covid sera interdite

Les autorités ont décidé de ne pas donner leur autorisation pour le rassemblement prévu le 10 avril. Les manifs du week-end dernier ont eu une influence.

S’ils veulent remettre ça, il faudra le faire dans l’illégalité. Certains des 6000 manifestants contre les mesures anti-Covid du week-end dernier à Liestal (BL) prévoyaient un nouveau rassemblement, plus grand encore, cette fois à Altdorf (Uri). Mais ce jeudi, le Canton a rendu sa décision à propos de la demande d’autorisation du rassemblement: c’est «non».

Pour les autorités, les images du week-end dernier à Liestal ont scellé le sort de la tenue de la manif. «Il n’y a que très peu de monde qui portait un masque. Et lors des grands rassemblements, ni les organisateurs ni la police n’ont les moyens de faire respecter cette obligation», dit le Canton d’Uri. Il ajoute avoir mené une pesée d’intérêts, mais que les chiffres, qui sont repartis à la hausse dans le canton, couplé avec l’ampleur attendue du rassemblement et le non-port du masque représentait un trop gros risque de faire circuler encore plus le virus.