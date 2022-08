Lausanne - La manif topless à la piscine de Bellerive a fait plouf!

À Lausanne, les hommes doivent se découvrir le torse pour se baigner tandis que les femmes ont l’obligation de cacher leur poitrine. Afin de dénoncer cette différentiation jugée sexiste, gotopless.org, un mouvement proche de la secte raëlienne, avait donné rendez-vous aux personnes opposées à ce règlement à 14h à la plus grande piscine de la région lausannoise. Dans leur appel diffusé sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, les organisateurs avaient demandé aux femmes de tomber le haut et aux hommes d’en porter un, par solidarité. Il n’y avait pas un chat au rendez-vous.

Du monde au bout du fil, personne à la piscine

«On a reçu toutes sortes d’appels téléphoniques depuis que l’annonce de la manifestation a été faite sur les réseaux sociaux, s’est amusé Thibaut Lefevre, adjoint du responsable des piscines et patinoires de la Ville de Lausanne. Il y a des gens qui croyaient que la Ville organisait l’évènement et qui voulaient y prendre part ou d’autres qui s’en offusquaient. Des hommes qui souhaitaient venir habillés ou des femmes se baigner topless». Aucun de ces militants au coup de fil facile ne s’est présenté samedi.

Si la manif annoncée s’était réellement tenue, les garde-bains l’auraient tolérée et encadrée avec bonhommie, d’autant plus qu’une révision du règlement est en cours. «L’an dernier, un collectif féministe avait réalisé ce type d’action et tout s’était très bien passé. Aujourd’hui (ndlr: samedi), comme aucune demande n’avait été faite et que logiquement aucune autorisation n’a été accordée, j’aurais cherché le dialogue avec l’organisatrice à l’arrivée des manifestants. Il y a juste une ligne rouge à ne pas dépasser, c’est la capacité de nos garde-bains à assurer la sécurité des baigneurs. Si on avait eu des gens qui empêchaient notre personnel de voir les bassins ou qui les interpellaient, alors on aurait dû agir.»