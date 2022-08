Manifestation pacifique contre le Congrès sioniste

Bâle : La manifestation contre le Congrès sioniste a été pacifique

Selon la police cantonale bâloise, entre 200 et 300 personnes ont répondu à l’appel qui avait été lancé sur les réseaux sociaux et relayé sur diverses affiches placardées dans la ville. Les manifestants se sont réunis à 15 h et ont ensuite commencé leur marche – qui avait été autorisée par les forces de l’ordre.