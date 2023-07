Mexique: La manifestation dégénère et vire à la prise d’otages

Armés de pierres et de bâtons, quelque 3000 manifestants ont forcé les autorités à reculer.

Treize membres de services de sécurité ont été pris en otage lundi dans l’État de Guerrero (sud) lors d’une manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes et orchestrée, selon les autorités, par des groupes criminels. «S’ils prolongent la privation de liberté de ces personnes (…) alors nous ne parlons plus d’un mouvement social pacifique et nous devrons adopter une autre stratégie», a déclaré Ludwig Reynoso, secrétaire du gouvernement de l’État, lors d’une conférence de presse.