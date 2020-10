La grève et la manifestation des fonctionnaires genevois agendées jeudi sont maintenues, indique lundi le Cartel intersyndical dans un communiqué. L’association faîtière dit avoir pris cette décision « après consultation du service juridique du canton et de la police et dans le respect des nouvelles prescriptions sanitaires décidées par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat. »