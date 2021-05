OPEL MANTA GSE ELEKTROMOD - La Manta électrique se pare d’une calandre numérique

Mise à jour technologique pour la Manta A

Une autonomie de 200 kilomètres

Le visage actuel de la marque, appelé Opel Vizor, s’affiche sur un écran LED à l’avant de l’ElektroMOD, ce qui permet même à l’exemplaire unique de communiquer avec son environnement. Les mots «My German heart has been ELEKTRified» («Mon cœur allemand a été ELECTRifié») et «I am on a zero e-mission» («Je suis en e-mission zéro») défilent sur l’écran, avant qu’une raie manta numérique ne passe sur le Pixel-Vizor. La technologie des LED est également utilisée dans les quatre feux arrière ronds et tridimensionnels. Dans l’habitacle, le traditionnel tableau de bord a été remplacé par deux grands écrans.