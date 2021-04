«Avec les hommes, il n’y a que deux choses qui marchent: la cuisine et le sexe. Moi je n’ai jamais été douée pour la cuisine.» Voilà ce que disait Madame Claude. Partie de rien, cette femme gangster, escroc, menteuse et fraudeuse monta un immense réseau de prostitution de luxe dans les années 1960. Elle avait 500 filles qu’elle proposait à des clients puissants (JFK, le shah d’Iran, Marlon Brando…) et a longtemps bénéficié d’impunité.