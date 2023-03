Basket: La «March Madness», vitrine d’un sport universitaire américain mauvais payeur

Comme chaque dernier week-end de mars, le «Final Four» constitue l’épilogue très attendu de trois semaines d’une compétition intense, à laquelle 68 équipes de tout le pays ont pris part, en espérant décrocher le sésame et entrer dans l’histoire de sa faculté, de sa ville, de son quartier. Samedi, en habitué, UConn (Connecticut), quatre fois champion national, jouera sa sixième demi-finale depuis 1999 contre l’université de Miami dont ce sera une première à ce stade. Idem pour les néophytes, San Diego State et Florida Atlantic, opposés dans l’autre affiche.

La folie s’emparera alors de Houston (Texas) et du NRG Stadium, qui peut accueillir environ 75’000 personnes. L’ambiance festive et survoltée sera aussi assurée aux alentours de l’enceinte où vont convoyer des centaines de cars de supporters de chaque demi-finaliste, bien décidés à remporter le match des décibels.

Et dans les foyers des Etats-Unis, bars et lieux publics, des millions de téléspectateurs attachés de près ou de loin à une des universités en lice, sinon simplement curieux ou aimantés par l’évènement, seront devant leur télévision à assister, inondés de pages de pub dont la facture s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars pour les annonceurs, aux exploits de ces jeunes basketteurs.

Révolution en attente

On y bat des records, qui annoncent de futurs «cracks», comme le Français Léon Marchand, phénomène français de la natation, certes déjà double champion du monde. La semaine passée à Minneapolis, il a établi trois nouveaux chronos références sur différentes distances, sous la bannière d’Arizona State où il poursuit des études d’informatique.

Or pour le Toulousain de 20 ans, qui pourrait bien, qui sait, nager un jour dans les palmes du légendaire Michael Phelps, sportif le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques (23 médailles d’or), ou Adama Sanogo, prometteur ailier malien de UConn, toute cette industrie lucrative à laquelle ils contribuent par leurs performances, ne leur octroie pas la rétribution due.

Pour une raison simple: depuis plus d’un siècle qu’elle existe, la NCAA est en effet soumise à des normes strictes d’amateurisme, lesquelles ont longtemps interdit aux «student athletes» d’être payés pour leurs prestations ou dans le cadre d’activités promotionnelles. Une loi, baptisée «NIL» pour «Name, Image & Likeness» (Nom, Image, Ressemblance), votée en 2021, est venue changer la donne, permettant aux sportifs, qui bénéficient néanmoins d’une prise en charge du coût de leurs études, d’être enfin rémunérés pour des contrats de sponsoring.

«Justice et équité»

Une révolution, après des décennies d’opposition, qui peine pourtant à s’instaurer. Les commissions de la Chambre des représentants et du Sénat ont tenu des auditions en 2021, mais ni l’une ni l’autre n’a pris de mesures significatives. Les républicains se sont concentrés sur le droit à l’image, les démocrates préférant débattre des réformes de l’éducation et de la santé entre autres. Mercredi, une nouvelle audience a eu lieu devant des législateurs américains.

Trey Burton, ancienne star universitaire et professionnelle de football américain, a appelé à «la mise en place d’un ensemble uniforme de règles de la ‘NIL’, que tout le monde doit respecter, quel que soit l’endroit où l’étudiant évolue, quelle que soit l’importance de l’école ou du sport». Le nouveau président de la NCAA, Charlie Baker, abonde dans ce sens, souhaitant que le Congrès introduise un «contrat standard uniforme» pour les sportifs universitaires négociant leurs droits d’image.

«Etant donné que nous concourons pour des championnats nationaux, il est impératif que nous ayons des lignes directrices et des attentes uniformes concernant la ‘NIL’, par opposition au cadre actuel des lois et réglementations disparates ou inexistantes des Etats», a encore argué Kaley Mudge, joueuse de softball à l’université de Floride. «Ces normes nationales devraient (...) assurer un environnement sain pour promouvoir la justice et l’équité», a-t-elle conclu.