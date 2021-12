Football féminin – La marche était définitivement trop haute pour Servette Chênois

Les Servettiennes n’ont pas réussi l’exploit, jeudi à Turin. La Juventus, obligée de triompher pour se qualifier, a fait la différence en début de match, avant de reculer et procéder par contres, s’imposant finalement 4-0. Une nouvelle fois, les Grenat n’ont pas démérité et ont lutté jusqu’au bout, sans parvenir toutefois à trouver la faille. Mais d es petites erreurs ont prétérité leur performance.

Face à une équipe du calibre de la Juve, chaque erreur se paie au prix fort. Un mauvais positionnement sur un coup de pied arrêté a permis à Barbara Bonansea de centrer pour Lina Hurtig, dont la volée n’a laissé aucune chance à Inês Pereira (12e). La Suédoise a failli doubler la mise dans la foulée, mais son tir est passé d’un rien à côté (14e). Le deuxième but turinois n’a cependant pas tardé à tomber. Une mauvaise relance genevoise a contraint Laura Felber à commettre une faute sur Lisa Boattin. Pénalty indiscutable, que Cristiana Girelli a transformé en force (20e) .

Servette prend le jeu à son compte

Deux buts d’avance après 20 minutes, les Turinoises avaient fait le plus difficile et ont logiquement desserré l’étreinte. Les joueuses d’Eric Sévérac ont alors tenté de sauver l’honneur, prenant le jeu à leur compte. Mais les frappes de Jade Boho (25e) et Sandy Maendly (43e) sont passées à côté. Entre-temps, Girelli avait touché la transversale grenat sur coup franc (35e).