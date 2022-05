Tennis: La marche était trop haute pour Stan Wawrinka

La marche était trop haute pour Stan Wawrinka. Le Vaudois s’est en effet incliné en deux sets face au Serbe Novak Djokovic, en 8e de finale du Masters 1000 de Rome. Le No 1 mondial s’est imposé 6-2 6-2, en 1 heure et 16 minutes.

Malgré tout, le Vaudois a montré qu’il était sur le bon chemin. On a ainsi retrouvé son revers à une main dévastateur en quelques occasions. Et il a surtout eu le mérite de s’accrocher jusqu’au bout, même si cela ne lui a pas suffi pour renverser celui qui restera No 1 mondial la semaine prochaine grâce à sa victoire. A dix jours du début du tournoi de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de l’année, le Serbe a prouvé qu’il était là, et bien là.